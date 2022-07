“Salir no Tempo” recria história local no período romano

Depois de vários anos a retratar o período medieval e a presença islâmica na vila, “Salir no Tempo” regressa nos dias 22, 23 e 24 de julho, com um novo enquadramento histórico, desta vez dedicado à época romana.

O evento contará com um programa diversificado de animação e recriação histórica, com espaços de uma villae romana, com uma arena onde irão decorrer espetáculos de gladiadores, acampamentos das legiões, a “corte” do imperador e sua guarda de honra, o bailado das ninfas, um mercado romano, artífices a trabalhar ao vivo, animação de rua e artes performativas, cetraria/falcoaria, espetáculos de serpentes, e naturalmente, um espaço de “comes e bebes” com o melhor da gastronomia do período romano.

Também a decoração de Salir irá transportar os visitantes para o período de ocupação romana, com as cores vermelho, branco, preto e dourado a destacarem-se, transmitindo o retrato de uma época e de uma civilização que marcou o que a nossa identidade.

A organização vai colocar à disposição do visitante o aluguer de fatos e acessórios, por forma a que possam entrar no espírito e na pele das personagens.

A presença romana no concelho de Loulé é mais marcante no litoral, nomeadamente na área das freguesias de Quarteira e Almancil, nas áreas estuarinas das principais ribeiras, com o importante vicus localizado na Estação Arqueológica do Cerro da Vila, em Vilamoura, e nas villae e indústrias dos sítios de Loulé Velho, Quinta do Lago ou Salgados.

Mas a presença romana vai mais além do litoral, penetrando e enraizando-se no território interior. Bom exemplo da exploração dos recursos naturais e agrícolas do barrocal e da serra do concelho são os sítios da villa do Espargal com o seu lagar, ou a villa da Torrinha com a sua área habitacional e cemitério.

- Publicidade -

Contam-se ainda outros achados como uma inscrição votiva de Salir ou o “pequeno galo de bronze” do Serro dos Negros. Desconhece-se se serão realmente romanos o povoado ou necrópole de Palmeiros ou a mina de Ferro de Fonte Morena.

“Salir no Tempo” abre as portas às 19:00. As entradas têm um custo de três (diário) e cinco euros (três dias).