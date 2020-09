São Brás com escolas preparadas para o ano letivo, sem amianto

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visitou na sexta-feira as escolas de São Brás de Alportel, o primeiro concelho do país a atingir a meta de 100% das suas instituições de ensino livres de fibrocimento, anunciou a autarquia.

Ana Abrunhosa quis ver na primeira pessoa o resultado do Programa Nacional de Remoção de Fibrocimento com amianto, que o Governo lançou a nível nacional ao proporcionar as autarquias um financiamento na sua totalidade para a realização das obras, em parceria com o Ministério da Educação.

As empreitadas nas escolas de São Brás de Alportel tiveram custos superiores a 160 mil euros.

A Secretária de Estado da Educação, Susana Amador, também esteve em São Brás de Alportel na sexta-feira para acompanhar a preparação do arranque do ano letivo, anunciou a autarquia.

Susana Amador visitou o parque escolar e participou numa reunião no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a diretora do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, Nídia Amaro, o presidente da autarquia, Vítor Guerreiro, a vice-presidente, Marlene Guerreiro e o Diretor Regional da Educação, Alexandre Lima.

Através desta reunião, a Secretária de Estado teve conhecimento da realidade local e dos desafios do município e do agrupamento escolar, com a partilha de práticas de e de colaboração para assegurar o melhor ensino e as melhores condições de trabalho.

“São Brás de Alportel faz parte de um roteiro de visitas a escolas públicas que temos feitos nos últimos dias no sentido de estarmos junto das escolas, das autarquias e dos diretores para perceber toda a orgânica do ano letivo e perceber como é que as nossas instruções enviadas em julho foram implementadas”, referiu a Secretária de Estado.