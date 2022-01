São Brás de Alportel adapta serviços nas semanas de contenção

Os serviços essenciais mantêm-se com horário adaptado, os atendimentos realizam-se por marcação prévia e os equipamentos culturais e desportivos estão encerrados ao público até ao dia 9 de janeiro, mantendo apenas atividades profissionais e federadas, anunciou a autarquia.

Dando cumprimento ao objetivo das Semanas de Contenção para prevenção de contágio por covid-19, o município de São Brás de Alportel reajustou os seus serviços e horários de atendimento ao público, de modo a reforçar o apelo de prudência a toda a comunidade.



Os serviços essenciais mantêm os atendimentos em funcionamento e os restantes carecem de marcação prévia, de modo a reduzir os efetivos presenciais.

Segundo o município, a criação destes novos horários visa garantir a segurança dos munícipes e dos funcionários da autarquia cujos serviços foram reorganizados para permitir o seu funcionamento através de equipas a funcionar em espelho (turnos), em regime presencial e em teletrabalho, sem comprometer o atendimento aos munícipes.

O Gabinete do Munícipe, a Secção de Taxas e Licenças e Tesouraria, a Secção de Águas e Saneamento, os Serviços de Ambiente, a Secção de Recursos Humanos e o Serviço de Urbanismo mantêm-se abertos ao público, com entrada condicionada e horário reduzido, das 09:00 às 15:00, recomendando-se a marcação prévia de atendimento através do contacto telefónico 289 840 000 ou por e-mail para camara@cm-sbras.pt.

O Centro de Apoio à Comunidade, que acolhe os Serviços Sociais do município, mantém também o seu horário regular de funcionamento, entre as 09:00 e as 13:00 e das 14:00 às 16:00.

A Biblioteca Municipal mantém apenas o serviço presencial para empréstimo e devolução de livros, com entrada condicionada, nos dias úteis, entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:00 às 16:00. A marcação prévia de atendimento deve ser feita através do contacto telefónico 289 840 360 ou por e-mail para biblioteca@cm-sbras.pt. Para pessoas em isolamento profilático mantém-se o serviço de entrega de livros ao domicílio.

Durante este período, estarão encerrados ao público os equipamentos desportivos (piscinas municipais, polidesportivo, pavilhão municipal, complexo de ténis, campo de futebol sintético, skate parque e campos de petanca), salvo para a prática de atividades desportivas profissionais, federadas e equiparadas, sem público. Encontram-se também encerrados ao público os equipamentos culturais tais como o Cineteatro, a Galeria Municipal, o Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha, a Casa Memória da EN2, o Centro de Interpretação e Ambiental da Quinta do Peral, o Centro Museológico do Alportel e o Centro de Artes e Ofícios. O atendimento e realização de visitas turísticas só é possível mediante agendamento prévio, através do contacto telefónico 289 840 210 ou por e-mail para turismo@cm-sbras.pt

Calendário escolar são-brasense também sofre alterações

O Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas adotou, este ano letivo, um calendário escolar semestral, que tendo presente o atual contexto pandémico e as decisões governamentais, sofreu alterações.

As férias de Natal tiveram início a 23 de dezembro e terminam a 7 de janeiro, sendo dado por terminado o primeiro semestre a 2 de fevereiro, seguindo-se dois dias de interrupção, designadamente nos dias 3 e 4 de fevereiro.

Os alunos terão uma interrupção na terça-feira de Carnaval, a 1 de março, seguindo-se as férias da Páscoa, entre 14 e 22 de abril.

Os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos terminarão o ano letivo a 7 de junho, enquanto os alunos dos 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos terminarão a 15 do mesmo mês. Os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico terminam o ano letivo a 30 de junho.