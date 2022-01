São Brás de Alportel entrega voto de louvor ao atleta Fábio Reis

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel entregou na terça-feira um voto de louvor a Fábio Reis, campeão nacional de ténis adaptado, anunciou a autarquia.

O voto de louvor foi entregue durante a visita inaugural ao Circuito Acessível do Complexo Municipal de Ténis de São Brás de Alportel, apadrinhado por Fábio Reis, o primeiro e único atleta de ténis adaptado da região.

O atleta sagrou-se campeão nacional de ténis em cadeira de rodas e vice-campeão em pares no ano passado, ocupando atualmente a posição 164 do ranking internacional, com o objetivo de representar Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2024.

Apesar de Fábio Reis ser natural de Santa Maria da Feira, reside atualmente no Algarve e é “são-brasense de coração” com 33 anos, segundo o comunicado.

Fábio Reis sofreu um grave acidente de trabalho na Suíça, em 2014, que lhe provocou graves lesões e tornou necessária a amputação do membro inferior esquerdo.

Após o processo de reabilitação, foi desafiado a jogar ténis pelo seu fisioterapeuta, despertando a sua paixão por esta modalidade que iniciou em 2019.

“A força e capacidade de superação de Fábio Reis não têm sido colocadas apenas ao serviço do desporto, mas também em iniciativas solidárias, disposto a partilhar o seu exemplo para ajudar quem possa precisar. Sempre generoso, partilha o seu tempo e conhecimento com o Clube de Ténis e Padel de São Brás de Alportel, tendo por isso sido convidado pelo município a apadrinhar o Circuito Acessível do Complexo Municipal de Ténis recentemente concluído”, refere o município.

Para breve, está prevista a construção de campos de padel no Circuito Acessível do Complexo Municipal de Ténis de São Brás de Alportel.