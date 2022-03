Sapadores florestais realizam trabalhos de silvicultura em São Brás

Os trabalhos de prevenção de incêndios rurais no concelho de São Brás de Alportel foram reforçados, recentemente, através do apoio da Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Os trabalhos de silvicultura preventiva, coordenados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, integram o Plano de Ação na Prevenção de Incêndios Rurais e permitiram a abertura de Faixas de Gestão de Combustível nos acessos e imediações de pontos de água (barragens) estratégicos para facilitar o acesso a meios terrestres e aéreos durante o combate a incêndios rurais.

Ao todo, foram sete os locais onde estes trabalhos se focaram, nomeadamente: Bico-Alto, Menta, Pêro Sancho, Serro da Águia, Javali, Corgas Bravas e Bicas da Serra.

A iniciativa resulta de um protocolo firmado entre a AMAL e os municípios do Algarve.