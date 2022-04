Serenata de abertura da Semana Académica regressa à Sé Catedral

Depois de dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19, a Monumental Serenata de abertura da 35.ª Semana Académica do Algarve regressa ao Largo da Sé Catedral de Faro esta quinta-feira, pelas 23:59.

Este ano, a Associação Académica da Universidade do Algarve voltou a convidar o grupo In Versus, ficando marcado na história do evento através da participação de uma voz feminina pela primeira vez.

Durante os primeiros anos da pandemia de covid-19, a serenata chegou a ser transmitida em direto através da internet, diretamente do Grande Auditório do campus de Gambelas da Universidade do Algarve, para os alunos e as suas famílias.