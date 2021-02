Sete concelhos algarvios na lista de risco extremamente elevado

O concelho de Olhão junta-se esta semana a Albufeira, Loulé, Tavira, Castro Marim, Faro e Vila Real de Santo António na lista de concelhos algarvios com um risco extremamente elevado de contágio de covid-19, segundo os dados divulgados na segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde.

Castro Marim apresenta os dados mais preocupantes da pandemia na região, com um índice de 2822 por 100 mil habitantes, seguido de Vila Real de Santo António com 2139, Loulé 1590, Faro 1462, Tavira 1398, Albufeira 1315 e Olhão 1085.

Em risco muito elevado continuam os concelhos de Alcoutim com um índice de 741, Lagos 869, São Brás de Alportel 720, Silves 743 e Lagoa 549. A esta lista, junta-se agora Portimão com 566.

Já em risco elevado de contágio encontra-se apenas o concelho de Vila do Bispo com 369, enquanto a nível moderado está Monchique com 98 e Aljezur com 197.



