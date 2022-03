Silves celebra 192.º aniversário do nascimento de João de Deus

A Câmara Municipal de Silves vai assinalar o 192.º aniversário do nascimento de João de Deus no dia 8 de março, o Dia Municipal do poeta e pedagogo, com uma cerimónia comemorativa que vai decorrer em São Bartolomeu de Messines, anunciou a autarquia.

Pelas 09:30 serão depositadas flores junto do monumento de homenagem a João de Deus, enquanto a entrega do Prémio Nacional Literário com o nome do poeta será às 17:00, segundo a nota de Imprensa da Câmara Municipal de Silves.

O dia termina com o espetáculo “Meu Fado”, interpretado pelos Ecos de Coimbra, pelas 21:30.

Destas comemorações fazem ainda parte outras atividades como o 45.º aniversário dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, o Torneio Inter Escolas João de Deus, a leitura de poesia por Cristina Paiva e o apontamento performativo “Marafábulas e os bichinhos que contam”.

Até ao dia 7 de março, está a ser apresentada a atividade online “João de Deus para mim? Breve comentário”, com a perspetiva de vários convidados.

Esta iniciativa conta com o alto patrocínio da Presidência da República e coincide com o 50.º aniversário do Jardim-Escola João de Deus.