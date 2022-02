Silves: Centro de Vacinação terá novo horário a partir de segunda-feira

O município de Silves informa que, decorrente da decisão do ACES Barlavento, o período de funcionamento do Centro de Vacinação COVID-19 de Silves (CVC Silves) sofrerá uma alteração a partir do dia 28 de fevereiro, segunda-feira.

O CVC passará a funcionar de segunda-feira, entre as 15:00 e as 18:00 a sábado, das 09:00 às 13h:00.

Segundo a autarquia, esta alteração resulta da significativa diminuição da afluência ao centro de vacinação e do facto de, a partir do final do mês, a lista de utentes elegível ser muito reduzida tendo, por esse motivo, o horário de funcionamento do CVC sido adaptado às necessidades e realidade atuais.