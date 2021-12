Silves: Divulgados os dias de encerramento do Centro de vacinação

Entre os dias 23 a 26 de dezembro e de 30 de dezembro 2021 a 02 de janeiro de 2022, o Centro Municipal de Vacinação de Silves (CMVSilves), na Fissul irá encerrar, comunicou a autarquia.

No período regular, o CMVSilves funciona de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 16:00 e, nos fins de semana, entre as 09:00 e as 19:00.

No comunicado enviado, o município de Silves “agradece a colaboração de todos os intervenientes envolvidos na preparação e no funcionamento do CMVC de Silves, congratulando-se pela união de esforços e pelo notável trabalho de equipa que permite a sua atividade”.

PUB