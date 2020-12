Silves vive alegria do Natal até janeiro

O concelho de Silves vai viver a alegria da época natalícia até 7 de janeiro com várias iniciativas como o mercadinho e a casa do Pai Natal, com entrada livre, anunciou a autarquia.

A praça Al-Muthamid, em Silves, acolhe um comboio, um carrossel, o mercadinho de Natal, a casa do Pai Natal, figuras de grande dimensão, animação, espetáculos com artistas locais e ainda um photowall.

No mesmo local, além das atuações diárias de artistas locais na rubrica “Santos da Casa”, terá lugar um concerto de ano novo a 4 de janeiro e o habitual “Encontro de Janeiras” a 6 de janeiro.

Durante todo o mês, vai também decorrer um ciclo de concertos de Natal em todas as freguesias do concelho, com espetáculos em igrejas e na Sé Catedral de Silves.

A entrada nestes espetáculos é livre, mas requer a apresentação de um voucher, que pode ser recolhido na Biblioteca Municipal de Silves até duas horas antes de cada espetáculo, ou no próprio local no dia e hora do evento, estando sujeito à disponibilidade de lugares.

Já as vilas de Armação de Pêra e São Bartolomeu de Messines vão receber animação, elementos cénicos, uma photowall e um comboio de Natal.

Estas iniciativas cumprem as normas e diretrizes da Direção-Geral de Saúde e a autarquia apela a que os participantes cumpram regras como o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento de segurança e etiqueta respiratória.

