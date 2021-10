A Subida Internacional do rio Arade está de volta com a sua 24.ª edição no dia 31 de outubro, pelas 09:00, anunciou a Câmara Municipal de Lagoa.

Esta subida internacional do rio Arade é disputada em caíques nas vertentes de competição e de turismo tem a participação de vários clubes portugueses e de diversas formações espanholas.

A prova atravessa os concelhos de Lagoa, Portimão e Silves, partindo do Clube Naval de Portimão.

