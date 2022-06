Susana Travassos dá concerto de homenagem ao pai em VRSA

A cantora Susana Travassos vai dar um novo concerto de homenagem ao seu pai, Fernando Reis, diretor do Jornal do Algarve, falecido no início de dezembro, na terra natal do jornalista, Vila Real de Santo António.

A sessão de música terá lugar no Centro Cultural António Aleixo, no dia 18 de junho (sábado) às 21:30 e terá a designação de “O Meu Pai é um Pássaro”.

Trata-se da segunda vez que este espetáculo inteiramente dedicado ao jornalista e professor de História sobe a um palco: a 6 de fevereiro passado, Susana e a sua banda estrearam o formato no Cineteatro Louletano.

O concerto de Loulé já estava programado há dois anos, mas a possibilidade de realização coincidiu com a morte de Fernando Reis, acabando a sua filha por transformar o concerto numa homenagem ao pai.

“Na altura do primeiro concerto várias pessoas vieram ter comigo a perguntar porque não fazia o espetáculo na terra natal doo meu pai. Esta é a resposta a esse repto”, disse Susana Travassos ao JA, agradecendo o convite do presidente da Câmara de VRSA, que assistiu ao concerto de Loulé e se lembrou de levar o “show” para a cidade sede do seu concelho.

O espetáculo “O meu Pai é um Pássaro” estará repleto de simbolismo, saudade e emoções.

- Publicidade -

Embora formatado para se prestar a constituir uma declaração de amor de filha para pai, a filha mais nova de Fernando Reis irá apresentar temas do seu último disco de 2019, “Pássaro Palavra”, gravado em Buenos Aires (Argentina), cantando músicas que “permearam a vida e o amor entre pai e filha”, com composições inéditas de Luísa Sobral e Melody Gardot.

Na sua origem, este projeto já passou por países como Coreia do Sul, Espanha, Argentina, Egito e Uruguai, sendo uma viagem às raízes algarvias de Susana Travassos.

A cantora, de 40 anos, estará em palco acompanhada por Giovanni Barbieri ao piano, Elodie Bouny na guitarra, Francesco Valente no baixo, Hugo Fernandes no violoncelo, Bruno Silva na viola, Denys Stetsenko no violino, Sebastian Scheriff na percussão e Martin Sued no bandoneon.

Este espetáculo, com 1:20 horas de duração, conta com a produção de Camila Carnicelli e os bilhetes têm um custo de oito euros para o público geral.

Fernando de Sant’Águeda Gutierres Reis faleceu no dia 4 de dezembro de 2021 aos 66 anos, no Hospital de Faro, na sequência de uma infeção por covid-19.Susana Travassos Reis nasceu em Faro e viveu até aos 18 anos em Vila Real de Santo António.

Aos cinco anos, começa o seu percurso musical, iniciando estudos de acordeão na Escola de Violas da Junta de Freguesia da sua cidade.

Mais tarde começou a estudar piano e canto lírico e frequentou a escola de jazz do Hot Club, em Lisboa.

Em 2008 lançou o seu álbum de estreia, intitulado “Oi Elis”, em homenagem à cantora brasileira Elis Regina. O seu segundo CD é apresentado em 2013, com o nome “Tejo-Tietê”, em parceria com o compositor brasileiro Chico Saraiva, onde intercala composições do próprios com clássicos de Portugal e do Brasil.

Enquanto viveu no Brasil, atuou ao lado de artistas como Yamandu Costa, Toninho Horta, Chico Pinheiro, Chico César e Zeca Baleiro.

Em 2018 foi uma das participantes do Festival da Canção, com um tema composto por Aline Frazão, intitulado “Mensageira”. A vilarrealense chegou à fase final da competição, ocupando o lugar do desistente Diogo Piçarra.