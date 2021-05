Taça de Portugal de ciclismo feminino corre-se em Albufeira no sábado

O ciclismo volta a Albufeira este sábado, 29 de maio, a partir das 10:00, desta feita com a realização da 2a prova da Taça de Portugal de Ciclismo Feminino, que irá contar com a participação das melhores ciclistas nacionais, revelou a autarquia.

A equipa 5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ, composta por treze atletas, lideradas por Celina Carpinteiro, será a anfitriã da prova, organizada pela secção de Ciclismo do Clube Desportivo Areias de São João e pela Federação Portuguesa de Ciclismo com o apoio do Município de Albufeira. José Carlos Rolo sublinha que “esta será uma competição ao mais alto nível do ciclismo feminino”.

A 2a prova da Taça de Portugal de Ciclismo Feminino arranca este sábado, às 10:00, junto ao Pavilhão Desportivo de Albufeira, com um pelotão formado por cerca de uma centena de atletas, que irão percorrer um circuito urbano de aproximadamente 8 Km em formato CRI – Contrarrelógio Individual, seguindo pela Avenida dos Descobrimentos, em direção à rotunda do Lidl, onde será feito o retorno até à rotunda da APEXA (Balaia).

Segundo a autarquia, fica a promessa de uma competição ao mais alto nível, com as ciclistas a fazer várias passagens pela meta (1,2,3) até completar o total de quilómetros exigidos para cada categoria: 8 Km Cadetes; 14 Km Juniores e Masters e 20 Km Elites.

Entre as equipas mais representativas da modalidade, encontra-se a equipa da casa – 5Quinas/Município de Albufeira/CDASJ, que está a completar 6 anos de estrada, e é uma das favoritas, uma vez que tem vindo a somar títulos em diversas provas do calendário nacional e internacional, com um palmarés invejável com várias campeãs, quer a título individual (em provas de fundo, contrarrelógio e pista) quer em termos coletivos.

Entre outras formações de relevo, a prova conta com a participação da Extremosul/Hotel Alísios/Cenmais; Academia de Ciclismo de Paredes; ACD Milharado/DriveonHolidays/Mafra; Agência Avenida/D`Helvetia; União de Ciclismo de Trofa e Atpline_União Ciclista de Ponte da Barca.

