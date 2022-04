Tavira assinala Dia dos Monumentos e Sítios

A Câmara Municipal de Tavira vai celebrar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado a 18 de abril, com uma visita “Património Militar de Tavira” no dia 26 do mesmo mês, anuncioun a autarquia.

Esta visita vai decorrer pelas 10:30 sob orientação do historiador de arte Marco Sousa Santos, numa ação nacional que tem como objetivo “interpretar a história de alguns edifícios representativos”, segundo o comunicado.

Esta ação da Associação de Turismo Militar Português (ATMPT) desafiou os municípios portugueses a participarem numa programação conjunta dedicada à realização de atividades que visem a salvaguarda e apresentação do património histórico-militar nacional e, consequentemente, o desenvolvimento e a estruturação do Turismo Militar em Portugal.

Os interessados devem inscrever-se gratuitamente até ao dia 12 de abril através do formulário disponível na internet, com um limite de 20 pessoas.