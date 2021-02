Tavira elabora Plano Estratégico Turístico e de Marketing

A Câmara Municipal de Tavira celebrou um contrato com a Universidade do Algarve para elaborar um Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico e de Marketing para o concelho, anunciou a autarquia.

Este plano é “um documento fundamental na implementação de políticas e ações para o incremento e a promoção deste setor no concelho”, segundo o comunicado.

O plano vai definir linhas de atuação para os próximos cinco anos, com base na análise do território, a oferta turística, a Dieta Mediterrânica, o perfil, as expectativas e as motivações dos visitantes.

O desenvolvimento deste projeto foi adjudicado com um montante superior a 41 mil euros e tem a duração prevista de 12 meses.

Este plano está integrado na candidatura “Tavira com Dieta Mediterrânica – Um destino turístico sustentável”, do Programa Valorizar – Linha de apoio à sustentabilidade do Turismo de Portugal, com um financiamento máximo de 80%.

