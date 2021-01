Tavira promove Feira online de Arte Contemporânea com Espanha

Entre os dias 28 e 31 de janeiro vai decorrer a segunda edição da Feira Transfronteiriça de Arte Contemporânea, em formato online devido à pandemia de covid-19, com um marco virtual de referência à cidade de Tavira, anunciou a organização.

O evento pode ser acompanhado através do link e terá uma programação composta por mesas redondas com artistas, críticos e especialistas, com jornadas dedicadas à arte contemporânea, além de concertos, recitais de poesia, projeções de videoarte, apresentações e exposições.

Todos os anos, é escolhida uma cidade transfronteiriça para partilhar este evento, que este ano conta com a participação da Associação e Núcleo de Amigos Fotógrafos do Algarve (ANAFA) e a Câmara Municipal de Tavira.

Esta iniciativa é organizada pela Asociacíon de Amigos de la Fundación Olontia, em colaboração com o Ayuntamiento de Gibraleón.

Na edição do ano passado, que decorreu no Centro Olontense de Arte Contemporáneo de Gibraleón, em Espanha, participaram mais de 1900 pessoas.

