Tavira reforça competências a freguesias

A Câmara Municipal de Tavira vai reforçar, a partir de janeiro, as competências para as freguesias do concelho com um recurso financeiro de 1.246.270,99 euros, anunciou a autarquia.

Em janeiro do próximo ano, as freguesias do concelho de Tavira passam a ser responsáveis pela gestão e manutenção de espaços verdes, limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano, gestão e manutenção de feiras e mercados e realização de reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino básico.

O montante total foi distribuído pelas seis freguesias “de acordo com população residente e a dimensão de espaços verdes, vias, espaços públicos e escolas existentes”, segundo o comunicado.

A freguesia de Cabanas e Conceição vai receber 163.661,64 euros, Cachopo 136.526, 48, Luz e Santo Estêvão 193.646,38, Santa Catarina da Fonte do Bispo 142.558,11, Santa Luzia 72.706,55 e Tavira com 537.171,53 euros.

Como isso: Gostar Carregando...