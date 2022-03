Taviraverde lança campanha de incentivo ao consumo de água da torneira

A Taviraverde lançou esta semana uma nova campanha para a redução do plástico e incentivo ao consumo de água da torneira, com o mote "Reduzir o Plástico Começa na Torneira”, anunciou a empresa.

Esta campanha da Taviraverde estará presente em vários suportes publicitários como outdoors, mupis, jornais e outras plataformas sociais no concelho de Tavira, com o objetivo de “sensibilizar a população para os benefícios do consumo da água da torneira em detrimento da engarrafada, por ser uma opção não apenas segura em termos de qualidade, mas também mais económica e, indiscutivelmente, mais ecológica”, segundo o comunicado.

“A água que corre nas torneiras do concelho de Tavira, ano após ano, tem sido reconhecida com o selo da qualidade pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, ERSAR. É por isso uma água segura e deve ser consumida sem qualquer restrição ou condicionante por toda a população”, acrescenta a empresa