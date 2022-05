Taviraverde lança website com novas funcionalidades

A Empresa Municipal de Ambiente – Taviraverde – lançou esta segunda-feira, dia 02 de maio, o seu novo website (www.taviraverde.pt). Com uma imagem mais apelativa, novos conteúdos e funcionalidades, a página pretende ser mais eficiente, moderna e intuitiva.

No website, passam a ser disponibilizadas informações, sempre atualizadas, sobre as áreas de atuação e os serviços prestados pela empresa, eventos programados, noticias, vagas para recrutamento de pessoal, entre outros.

Os alertas têm um destaque especial para permitir a visualização imediata de qualquer ocorrência que condicione a normal prestação dos serviços, entre as quais as interrupções programadas de fornecimento de água. A comunicação de avarias que provoquem interrupção do fornecimento de água também passará em breve a ser noticiada por esta via.

Relacionado com o apoio ao cliente, podem ainda ser consultados os regulamentos e tarifários, exportados formulários para celebração de contratos, pedidas informações ou mesmo submissão de reclamações, sugestões e solicitação de serviços (entre eles a recolha de resíduos volumosos ou de jardim e verificação extraordinária de contadores).

A grande novidade do site é a incorporação de uma nova funcionalidade: os Serviços Online ou Área de Cliente, com a finalidade de simplificar a interação entre a empresa e os seus clientes. Nos serviços online, após registo, o cliente pode aceder e gerir aos seus contratos, consultar o histórico de consumos, faturas eletrónicas, faturas em atraso, solicitar referências de multibanco para pagamento ou enviar a leitura de contador. Os usuários terão também a possibilidade de solicitar serviços específicos, entre eles um novo ramal, solicitar a alteração de ramal existente ou solicitar um novo contrato de prestação de serviços.