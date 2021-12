Teatro das Figuras abre 2022 com dança, teatro e música de Gisela João

O Teatro das Figuras, em Faro, vai entrar em 2022 com uma programação que inclui teatro, música e dança, levando ao palco algarvio um espetáculo de flamenco, uma peça dos Artistas Unidos e a cantora Gisela João.

A sala de espetáculos algarvia anunciou que o próximo ano vai assinalar a sua entrada, “nas próximas três temporadas, até 2024”, na Rede Eunice Ageas, que escolheu o teatro municipal de Faro para integrar a rede de circulação nacional de espetáculos do Teatro Nacional D. Maria II.

No seu primeiro ano de colaboração destacam-se as peças “Madalena”, de Sara Castro, e “Última Hora”, de Rui Cardoso Martins, com encenação de Gonçalo Amorim, que estarão em cena respetivamente nos dias 27 de março (Dia Mundial do Teatro) e 22 de abril”.

O ano de 2022 tem como primeiro destaque uma atuação do Ballet Espanhol de Múrcia, que vai levar à cena o espetáculo “Paixão Flamenca”.

No dia 20 de janeiro, será a vez de os Artistas Unidos subirem ao palco com uma encenação da peça “A Coragem da Minha Mãe”, de George Tabori.

A cantora Gisela João vai também apresentar o seu mais recente álbum, “AuRora”, o terceiro da sua carreira, editado na primavera passada e “considerado dos melhores discos do ano para a imprensa especializada”, destacou a sala farense.

A 12 de fevereiro, acompanhado pela Orquestra Clássica do Sul, Pedro Abrunhosa atua no Teatro das Figuras.

“Se eu Vivesse tu Morrias”, de Miguel Castro Caldas, que foi distinguida com o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) para Melhor Texto Representado em 2017, sobe ao palco no dia 16, e a dupla brasileira Eliane Giardini e Marcos Caruso vai a cena com uma comédia romântica que “é muito mais do que isso”, entre 24 e 26, intitulada “Intimidade Indecente”.

A 07 de abril é a vez de Roots, com Thiago Soares, primeiro bailarino convidado do Royal Ballet de Londres e Danilo D’ Alma.

A 20 de maio, sobe ao palco o cantor brasileiro Martinho da Vila, para apresentar o trabalho “Juntos e Misturados”, onde serão percorridos “os seus maiores sucessos”, dois dias depois de o humorista Diogo Batáguas trazer um “Processo” à capital Algarvia.

