Temperaturas podem chegar aos 22 graus na passagem de ano

A passagem do ano vai ficar marcada por temperaturas mais amenas do que habitualmente se regista nesta época do ano. Sem precipitação, no sul os termómetros poderão chegar aos 22 graus, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponibilizada na página do IPMA na internet, o estado do tempo para o território continental no período compreendido entre 31 de dezembro e 02 de janeiro inclui “temperaturas acima do normal para o mês de dezembro” (com mais 1ºC a 6°C) e também menos chuva do que o habitual para a época do ano.

As temperaturas máximas poderão atingir valores entre 18ºC e 22°C em alguns locais do litoral norte e centro e em grande parte da região Sul.

Para o dia 02 de janeiro está prevista uma pequena descida dos valores da temperatura máxima, mas, ainda assim, deverão verificar-se valores entre 18ºC e 20°C no Alentejo e no Algarve, sendo que no resto do território a temperatura máxima deverá variar entre 11ºC e 17°C, com os valores mais baixos previstos para o extremo norte do continente.

A agitação marítima deverá manter-se abaixo de três metros de altura significativa, com uma componente de sudoeste, prevendo-se um aumento temporário na tarde do dia 01, a norte do Cabo Mondego, para valores próximos de quatro metros.

Segundo o IPMA, estas condições meteorológicas são motivadas “pela interação de um anticiclone localizado sobre a Península Ibérica e uma região depressionária centrada na região do Atlântico Norte, que fazem o transporte uma massa de ar quente para o arquipélago”.

