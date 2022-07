Tony Carreira atua no último dia da FATACIL 2022

O município de Lagoa confirma a presença do músico e compositor Tony Carreira na FATACIL (Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa) de 2022, com uma atuação marcada para o último dia do certame, 28 de agosto, pelas 22:00, no palco principal.

Para além de Tony Carreira, o município também já confirmou os espetáculos dos Resistência (26 de agosto), Fernando Daniel (27 de agosto) e João Pedro Pais (21 de agosto), nesta edição da FATACIL que marca o regresso do evento, depois de dois anos de interregno, devido à covid-19.

A FATACIL 2022 decorre entre os dias 19 e 28 de agosto, no Parque de Feiras e Exposições de Lagoa, num horário entre as 18:00 e a 01:00. O bilhete diário um custo de quatro euros, o bilhete diário familiar um custo de 14 euros e o passe para os 10 dias tem um custo 25 euros.

As crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam entrada, mediante apresentação do Cartão de Cidadão.