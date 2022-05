Torneio “Águas Sem Fronteiras” já tem vencedores

O torneio entre turmas intitulado “Água Sem Fronteiras” terminou com mais de 200 turmas inscritas e foram agora conhecidos os vencedores do concurso que incentivava à produção de uma campanha de poupança de água, anunciou a Águas do Algarve.

A equipa “Os Pocinhas”, do 4.º A da Escola Básica n.º 4 de Olhão foi a vencedora do primeiro grupo, do primeiro ao quinto ano de escolaridade, com os alunos a receber como prémio um jogo de ciências baseado na temática da água.

Já no segundo grupo, do sexto ao nono ano de escolaridade, a turma vencedora foi a 7.º G da Escola Básica Tecnopolis de Lagos, que vão receber um smartwatch.

Foram ainda selecionados cinco trabalhos que vão participar no “Dia Águas Sem Fronteiras”, que vai decorrer no dia 8 de junho, na praia da Gaivota, em Quarteira, em pleno Dia Mundial dos Oceanos.

Nesse dia serão ainda entregues várias menções honrosas a alunos de Vila Real de Santo António, São Bartolomeu de Messines, Silves, Faro, Portimão, Olhão e Lagos.

Esta iniciativa tem como objetivo “sensibilizar e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes dos recursos hídricos”, segundo o comunicado, e foi dirigida a alunos do primeiro ao terceiro ciclo do Algarve.

Foram ainda produzidos materiais lúdico-pedagógicos dedicados às questões ambientais e facilitados vídeos instrutivos para cada ciclo escolar, disponíveis no website.