Três detidos por tráfico de estupefacientes em Albufeira

Três homens foram detidos na quinta-feira, dia 11 de agosto, no concelho de Albufeira, por tráfico de estupefacientes, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

A detenção dos homens com idades entre os 19 e os 22 anos foi feita pelo Comando Territorial de Faro, através do Subdestacamento de Albufeira e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.

Durante uma ação de patrulhamento, os militares da GNR abordaram dois homens por estarem a causar desacatos na via pública e após uma revista pessoal de segurança foram apreendidos produtos estupefacientes.

Após diligências policiais e com a suspeita de tráfico de estupefacientes, foi efetuada uma busca no quarto dos homens, numa unidade hoteleira, onde foram encontradas mais drogas e outro suspeito.

Foram apreendidas 164 doses de cocaína, 25 doses de haxixe, cinco doses de liamba, 9,04 gramas de cristais de MDMA e 4220 euros em numerário.

Os detidos permaneceram nas instalações da GNR e foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Albufeira para aplicação das medidas de coação durante o dia de hoje.