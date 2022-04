Três dias de luto municipal em Loulé por Joaquim Vairinhos

A Câmara de Loulé decretou na segunda-feira três dias de luto municipal e a colocação da bandeira do município a meia haste devido ao falecimento do ex-autarca Joaquim Vairinhos, anunciou a autarquia.

O município já manifestou publicamente “o seu mais profundo pesar” pelo falecimento do também ex-eurodeputado ao 77 anos de idade.

Joaquim Manuel dos Santos Vairinhos nasceu no dia 17 de maio de 1944, em São Clemente, no concelho de Loulé, foi professor, coordenador pedagógico distrital, coordenador Concelhio de Educação Física e inspetor orientador do Ministério da Educação.

Foi um dos fundadores da Casa da Cultura, do Clube de Ténis e do Rugby Clube em Loulé, foi atleta e presidente da Assembleia Geral do Louletano Desportos Clube de 1973 a 1975, atleta do Sport Faro e Benfica e do Sport Lisboa e Benfica nas modalidades de atletismo e rugby.

Foi também presidente da Assembleia Geral da Associação de Andebol do Algarve de 1972 a 1973 e presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol do Algarve em 1992.

Na política foi presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista em Loulé, Presidente da Federação Regional do PS Algarve e membro da Comissão Nacional do PS.

Foi vereador da Câmara Municipal de Loulé entre 1985 a 1989 e presidente de 1990 a 1999. Durante o seu mandato inaugurou o complexo interior das Piscinas Municipais de Loulé e foi o grande precursor da construção do Porto de Pescas de Quarteira, do Estádio Algarve e do Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, além da construção de várias escolas do 2.º e 3.º ciclos e a Escola Secundária Dra. Laura Ayres.

Entre 1994 e 1999 representou o Algarve no Comité das Regiões da União Europeia e foi deputado ao Parlamento Europeu entre 1999 a 2004.

Em 2016 foi agraciado pela Câmara Municipal de Loulé com a Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro.

“Grito só silêncios nas asas do verbo”, “Retalhos poéticos do quotidiano”, “e se o mar fosse eu?” são algumas das suas obras publicadas, já na última fase da sua vida.

Em fevereiro deste ano, no dia da cidade, a Câmara Municipal de Loulé homenageou Joaquim Vairinhos dando o seu nome ao Pavilhão Municipal.

Para a autarquia, Joaquim Vairinhos era “um verdadeiro exemplo de dinamismo e de dedicação à causa pública, o concelho de Loulé fica mais pobre, pois é uma parte de si que se perde ficando para sempre um legado considerável para as gerações futuras”.

“A Autarquia de Loulé enaltece publicamente o prestimoso contributo de Joaquim Vairinhos na vida da comunidade e no desenvolvimento do concelho e endereça, neste momento de profunda consternação, as mais sentidas condolências à família e aos amigos”, acrescenta.