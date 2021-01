Vai Andando Que estou Chegando

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

As notícias que recebemos sobre a evolução da pandemia colocam o País no lote daqueles mais atingidos, ou seja, com maior número de infectados por cem mil habitantes e em consequência um insuportável número de mortes. Trata-se de um panorama que a todos nos deve não só preocupar mas tornar-nos, como dever de cidadania, em agentes activo neste combate que cabe a todos travar. Não há que ter ilusões, o País enfrenta a maior crise que atinge a saúde colectiva e os números estão aí para o provar.

Trata-se de uma escalada que se alarga a outros Países Europeus nos quais um deles onde, em permanência de alguns meses, estou vivendo numa região que também teve de súbito um substancial aumento de gente infectada, situação que conduziu à tomada de medidas severas para inverter a situação. Também por aqui a ordem é para ficar em casa mesmo tendo presente as diferenças que se observam, entre regiões, num País tão vasto como é a nossa vizinha Espanha.

Os números atingidos na última semana conduziram hoje o Primeiro-ministro ao anúncio de um endurecimento das medidas adoptadas há uma semana, o que naturalmente conduz a mais sacrifícios à população, já de per si, demonstrando sinais de cansaço e descrença, sob pena de pesadas multas. Trata- -se, segundo entendi, em alargar, tornar mais claro e assertivo, o quadro de restrições já anteriormente anunciado. Mas, sejam quais forem a dimensão e os estragos que vão provocar na economia, e na vida de cada um, apesar do também anunciado pacote de apoios financeiros destinados ao universo de pequenas e medias empresas, bem como à garantia de salários para trabalhadores afectados com o encerramento temporário de empresas em função do alargamento da pandemia, a chave, como tem vindo a ser anunciado por cientistas, comentadores, e governo, a chave, está no nosso compromisso para dar corpo ao seu cumprimento. Sem tal atitude de pouco servirão as medidas agora, como ontem, anunciadas.

Neste quadro sempre entendi mal o posicionamento de forças políticas à esquerda e à direita através de votações contra o confinamento, posição que em relação à esquerda se tem vindo a traduzir objectivamente num distanciamento sobre o valor das medidas a tomar, associando-as a um propósito que poderia conduzir a uma limitação das liberdades, o que se afigura de todo desadequado. Mais, creio que a situação que o País atravessa justificaria antes que Partidos, Movimento Sindical, Associações, independentemente das críticas que possam identificar a erros do Governo na gestão desta enorme crise, pautassem a sua posição por um apelo cívico dirigido a todos os cidadãos para o cumprimento de regras que a situação de calamidade impõe.

Estamos na recta final da campanha para as eleições para a Presidência da República. Campanha marcada por acusações entre candidatos, manifestações de populismo trompista sobretudo com origem na candidatura da extrema-direita. Não creio que tal clima servisse para mobilizar o interesse dos cidadãos para a importância do que estava em jogo embora, contraditoriamente, tenha sido notável a afluência de cidadãos para votarem antecipadamente, num processo que diga-se deveria ter sido previsto e organizado com maior cuidado.

Aguardo com serenidade os resultados de domingo e como já aqui tive oportunidade de o afirmar, como optimista que sou, guardo a convicção que a extrema-direita será largamente derrotada.

Carlos Figueira

18.01.2021

