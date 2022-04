Vencedores do Palco RUAfm vão dar um concerto por dia

A lista de vencedores do Palco RUAfm, que vai decorrer de 30 de abril a 07 de maio, durante a 35ª Semana Académica do Algarve, foi dada a conhecer, no dia 19 de abril, no Fórum Algarve, anunciou a assessoria de Imprensa da UALG.

A apresentação dos vencedores contou com a presença de Domi, rapper algarvio, que vai subir ao palco principal da 35ª Semana Académica do Algarve e que apadrinhou o Palco RUAfm.

Esta iniciativa conjunta da Rádio Universitária do Algarve (RUAfm) e da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Faro, tem como objetivo dar a conhecer artistas da região algarvia.

No total serão oito concertos, um por dia, que decorrerão em plena Baixa de Faro, junto à Doca, todos com início marcado para as 18h00.

A equipa da Rádio Universitária do Algarve refere que “é com muita alegria que após o interregno de vários anos o Palco RUAfm está de volta à Semana Académica, desta vez num novo formato com a realização destes concertos fora do recinto, na baixa da cidade de Faro, que é também uma forma de aproximar ainda mais a comunidade farense e a comunidade académica”.

De acordo com os responsáveis da rádio “fazer esta edição, sob a forma de um concurso, trouxe ao Palco RUAfm o verdadeiro propósito pelo qual foi criado, dar a oportunidade a artistas da região de mostrar o seu trabalho com uma atuação ao vivo”.