Vila do Bispo comemora o seu Feriado Municipal longe das ruas

As comemorações do Feriado Municipal de Vila do Bispo começam hoje e decorrem até ao próximo sábado, 23 de janeiro, este ano adaptadas ao contexto de pandemia e seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde, apostando em eventos com transmissões online nas redes sociais Facebook e Youtube, anunciou o município.

Neste âmbito, o Município de Vila do Bispo convida a população a acompanhar as comemorações alusivas ao Feriado Municipal e do seu Padroeiro, São Vicente, que contempla iniciativas de caráter religioso e cultural.

Das várias iniciativas agendadas, o município destaca o documentário previsto para o sexta-feira, dia 22, intitulado “Do Cabo Sagrado ao Cabo de São Vicente” que será transmito em direto, pelas 21:00, no Facebook e Youtube do município. Ao longo de cerca de 30 minutos será abordada toda a história das manifestações de religiosidade do Homem no território que compõe o atual concelho de Vila do Bispo. A narrativa inicia-se na Pré-História, percorre os testemunhos dos antigos Gregos e Romanos, analisa o culto de São Vicente até aos nossos dias, evocando todos os que aqui vêm para contemplar as expressões da Natureza ao longo das falésias de Sagres, dando continuidade às experiências aqui vividas desde tempos imemoriais.

Enquadrado com imagens e tendo por cenários o Menir do Padrão, o Promontório de Sagres, o Forte do Beliche, o Cabo de São Vicente e a Igreja Matriz de Vila do Bispo, este projeto, da responsabilidade da Câmara Municipal, procura chamar a atenção para a importância do Passado e das suas heranças que chegaram até aos nossos dias, que continuam a definir o nosso modo de viver em Vila do Bispo.

Da programação faz ainda parte, a celebração da Eucaristia, sexta-feira, pelas 15:30, na Igreja Matriz de Vila do Bispo, que será transmitida em direto no Facebook e no Youtube do Município.

Referência ainda para os três Webinares com os temas “Plantas ameaçadas de extinção – A Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal”, “Vila do Bispo: Um território sagrado” e “Origins#1” que irão decorrer os dias 20, 22 e 23, respetivamente. Estas iniciativas irão decorrer na plataforma

Zoom, e os interessados em participar deverão inscrever-se através do link: https://tinyurl.com/inscricaowebinar-cmvb

Programação

20 de janeiro

21h00 – Webinar “Plantas Ameaçadas de Extinção – Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental” *

Interveniente: André Carapeto (Biólogo – Sociedade Portuguesa de Botânica)

Duração: 1h15

22 de janeiro | Feriado Municipal

9h00 – Hastear da Bandeira – Hino Nacional (flautista Maja Raciborska)

> Largo do Município – (sem público)

15h30 – Celebração da Eucaristia> Igreja Matriz de Vila do Bispo

(reserva de lugares obrigatória – Paróquia de Vila do Bispo)

Transmissão em Direto pelo Facebook e Youtube do Município

21h00 – Documentário “Do Cabo Sagrado ao Cabo de S. Vicente”

Transmissão pelo Facebook e Youtube do Município

21h30 – Webinar – “Vila do Bispo: um Território Sagrado.” *

Intervenientes: Padre José Chula (Pároco de Vila do Bispo) | Artur de Jesus (Historiador – C.M.V.B.) Ricardo Soares (Arqueólogo – C.M.V.B.) | Moderador: Tânia Lucas (Gestora Cultural – C.M.V.B.)

Duração: 45 minutos

23 de janeiro

21h00 – Webinar “Origins#1” Sandy Kilpatrick *

Intervenientes: Sandy Kilpatrick (Músico e compositor)

Tânia Lucas (Gestora Cultural – C.M.V.B.)

Duração: 45 minutos

