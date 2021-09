Vila do Bispo forma 24 operacionais em desfibrilhação automática

No âmbito do projeto de colocação de desfibrilhadores automáticos externos (DAE) na via pública no município de Vila do Bispo, o serviço municipal de proteção civil formou, entre os dias 3 e 7 de setembro, 24 operacionais DAE, anunciou a autarquia.

Os formandos, que são colaboradores da Câmara Municipal, Santa Casa de Misericórdia, empresários e militares da GNR de Vila do Bispo, receberam formação específica em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa.

A primeira fase do projeto começou com a formação destes 24 operacionais DAE, que são todos voluntários. Ainda nesta fase serão instaladas duas cabines na via pública, uma na freguesia de Vila do Bispo e Raposeira, em frente ao Centro Cultural, e outra na freguesia de Sagres, na Avenida Comandante Matoso, que estarão equipadas com 1 desfibrilhador automático externo.

Desta forma o concelho conta com o total 74 colaboradores (Operacionais DAE), dos quais 50 são operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, habilitados a utilizar os DAEs em caso de paragem cardiorrespiratória.

Os DAEs são dispositivos eletrónicos portáteis que em situações de paragem cardiorrespiratória analisam o ritmo cardíaco e nas situações indicadas aplicam um choque elétrico com o intuito de se retomar um ciclo cardíaco normal e assim evitar a morte da vítima.

A paragem cardiorrespiratória de origem cardíaca é a principal causa de mortalidade nos países desenvolvidos. Em Portugal estima-se que ocorram 10.000 casos todos os anos, acontecendo quase sempre de forma súbita, inesperada e fora do meio hospitalar. Na grande maioria dos casos o único tratamento eficaz é a desfibrilhação elétrica (choque) e o fator mais importante para o sucesso da intervenção é o tempo que decorre entre o colapso da vítima e o início de manobras de Suporte Básico de Vida e a utilização de um desfibrilhador.

PUB