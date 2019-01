Vila do Bispo na maior feira do mundo náutico

O mergulho nas paisagens submersas de Sagres é uma das potencialidades turísticas que Vila do Bispo apresenta na Alemanha (Foto da Divers Cape, uma das empresas locais presentes na feira alemã)

Vila do Bispo está presente na maior feira internacional dedicada ao mundo náutico, a BOOT Düsseldorf – Alemanha, certame que celebra, este ano, o seu 50º aniversário. A edição de 2019 arrancou no passado dia 19 e estende-se até ao próximo dia 27 de janeiro.

Tal como nos anos anteriores, a autarquia vila-bispense lançou o desafio às empresas, com atividades ligadas ao mar, sedeadas no concelho, para juntos representarem e divulgarem o município naquele país. “Esta ação permite que as empresas aderentes promovam os seus produtos e serviços num evento de grande alcance internacional”, destaca a Câmara de Vila do Bispo, que nesta edição está presente na feira alemã ao lado de cinco empresas do concelho (PuraVida Divehouse, Wind4All – Sagres WaterSports, Divers Cape, Summer Inspired e Ocean Respect Ecodive Center).

A comitiva conta, ainda, com a já habitual companhia de Joana Schenker, atleta da Associação de Bodyboard de Sagres, que reúne no seu currículo desportivo um primeiro lugar no campeonato mundial, quatro campeonatos europeus e cinco nacionais.

Nascida em Vila do Bispo e com ascendência alemã, Joana Schenker treina nas praias de Vila do Bispo, destacando as ondas de Sagres como “as melhores do mundo para a prática do bodyboard”.

Potencialidades turísticas da região em destaque na Alemanha

À semelhança das edições anteriores, a promoção do concelho passa pela divulgação conjunta dos valores patrimoniais e ambientais das paisagens culturais e naturais, “valorizando-as, de forma sustentável, enquanto potencialidades turísticas de referência global”.

Entre outras potencialidades turísticas, Vila do Bispo destaca também neste certame internacional “o mergulho nas paisagens submersas para observação da riquíssima biodiversidade de Sagres, das suas grutas e dos seus naufrágios históricos; os passeios de barco para observação de cetáceos, de outras espécies marinhas e das paisagens de Sagres e do Cabo de São Vicente; a observação de aves, em terra e no mar; os desportos náuticos como o surf, o bodyboard, o windsurf e o stand up paddle; os passeios pedestres e as grandes rotas, a Vicentina e a Algarviana; as rotas históricas transfronteiriças (Rota Europeia dos Descobrimentos, Rota Al-Mutamid e Rota Omíada); os pequenos roteiros internos e circuitos urbanos dedicados a temáticas como a história local, o megalitismo e a biodiversidade; monumentos naturais e culturais, geológicos, arqueológicos e históricos, a etnografia, a gastronomia, a cultura de gentes da terra e do mar”.