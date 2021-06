Vila Real de Santo António tem nova livraria urbana

A cidade de Vila Real de Santo António ganhou no final de maio uma nova livraria urbana. Chama-se “Essência do Livro” e está localizada na rua General Humberto Delgado, em frente à Junta de Freguesia.

Este novo projeto, da empresa Diálogos e Destinos, de Vila Nova de Gaia, está ainda em fase experimental, mas tem como objetivo “consagrar-se na comunidade, resistir às dificuldades habituais dos novos negócios e à nova realidade imposta pela pandemia”, segundo o comunicado.

A nova livraria está focada na promoção da literatura e conhecimento a todas a gerações e interesses, além da promoção da cultura literária regional, nacional e internacional.

Desde os grandes clássicos aos mais contemporâneos, dos ensaios às investigações, a livraria urbana pretende também promover autores conterrâneos e algarvios.

Acompanhando os valores do projeto, a “Essência do Livro” tem ainda disponível vários gifts.

A livraria está aberta de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 13:00 e das 15:00 e as 19:00, enquanto aos sábados e feriados está de portas abertas das 10:00 às 13:00.

“É uma loja pequena e acolhedora, que preza pela boa disposição e atenção cuidada no atendimento personalizado ao cliente”, refere a gerência em comunicado.

Durante os meses de julho e agosto, esta livraria irá, possivelmente, participar na Feira do Livro de Manta Rota.

