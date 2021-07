Vilamoura recebe conferência mundial de marinas em 2023

Vilamoura será a anfitriã da Conferência Mundial de Marinas “International Council of Marine Industry” no outono de 2023, que vai decorrer pela primeira vez em Portugal, anunciou a Associação Portuguesa de Portos e Marinas (APPR).

“Portugal, com mais de 300 dias de sol, 794 quilómetros de costa e 50 marinas, venceu o processo de candidatura para a organização desta conferência que é o maior encontro da indústria da náutica de recreio”, refere a administradora da Vilamoura World, Isolete Correia, em comunicado.

Este concurso contou com a participação de candidatos da Europa e dos Estados Unidos da América, tendo sido Vilamoura, no concelho de Loulé, a grande vencedora.

“Portugal é um país com fortes tradições náuticas, e portanto, o lugar perfeito para acolher esta conferência que será uma oportunidade única para mostrar o nosso país a todos os participantes, em particular a região do Algarve”, acrescenta a responsável.

PUB