Visitas guiadas ao centro antigo de Albufeira estão de volta

Estão de regresso as visitas guiadas ao centro antigo de Albufeira todas as quintas-feiras, que dão a oportunidade dos participantes de conhecer a história, cultura e tradições dos antepassados, anunciou a autarquia.

“Albufeira não para, temos de continuar em frente, apoiar a nossa economia, os agentes económicos e a atividade turística e cultural do concelho. Tivemos um verão atípico e os tempos que se aproximam já sabemos que serão difíceis, por isso temos que saber dar a volta, valorizar o que temos de bom, na nossa história, cultura, tradições, riqueza paisagística e gastronómica, ao mesmo tempo que temos que apostar na diversificação do turismo, em áreas complementares que ajudem a recuperar a economia e a combater a sazonalidade, entre as quais são, também, exemplo as visitas ao Castelo de Paderne, os percursos pedestres pelo interior do concelho e os diversos programas culturais”, revelou o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, em comunicado.

Este programa de visitas guiadas é conduzido por técnicos da Divisão de Turismo do Município, em português e inglês, com uma duração aproximada de duas horas.

O ponto de encontro está marcado para as 10:00, no Beato Vicente, no largo Jacinto d’Ayet, junto à igreja Santana, com participação gratuita mas com inscrição prévia obrigatória através do e-mail turismo@cm-albufeira.pt.

Além do uso obrigatório de máscara, os grupos são constituídos por um máximo de 10 pessoas, que vão visitar a igreja Matriz, a igreja de S. Sebastião, a rua Pedro Samora, rua Henrique Calado, Capela da Misericórdia, largo da República, rua da Bateria, Cais Herculano e a praia dos Pescadores.