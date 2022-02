VRSA: Exposição fotográfica recorda os 38 anos da Escola de Violas

As celebrações dos 38 anos da Escola de Violas da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António continuaram esta segunda-feira, na Biblioteca Vicente Campinas, com a inauguração de uma exposição fotográfica.

A sessão começou com um momento musical interpretado pelo professor Francisco Ramires e por alguns dos seus alunos, contando ainda com a participação do público e de uma ex-aluna de VRSA.

De seguida, foi inaugurada a exposição fotográfica localizada no primeiro piso da biblioteca, onde os visitantes podem observar as recordações dos 38 anos da escola de música vilarrealense em vários momentos e locais.

A exposição é ainda composta por alguns instrumentos musicais do professor e pode ser visitada até ao dia 28 de fevereiro.

A Escola de Violas da Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António celebrou no final de janeiro os seus 38 anos com um recital preparado pelos professores Francisco Ramires e Vilma Cardigos e pelos seus alunos.