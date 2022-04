VRSA reforça higiene e limpeza urbana

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) vai reforçar os serviços de higiene e limpeza urbana após ter renegociado o contrato de prestação de serviços com a empresa Ecoambiente, anunciou a autarquia.

Esta renegociação de contrato teve como objetivo “reforçar e melhorar os serviços de limpeza e recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no concelho”, após várias alterações, prevendo agora ” um aumento dos níveis de cobertura, eficácia e dotação de recursos humanos, garantindo a correta limpeza e higiene pública de todas as freguesias”.

A renegociação resultou após várias reuniões desenvolvidas juntamente com a empresa e todas as forças políticas com representação autárquica, pretendendo trazer para o município “ganhos na eficácia e eficiência dos serviços prestados, corrigindo situações que têm motivado queixas da população”, segundo o comunicado.

“Herdámos um serviço de recolha de RSU cujo caderno de encargos não estava a ser cumprido, a que acrescia uma dívida acumulada de mais de 700 mil euros e uma ameaça de cessação de serviço iminente. Perante a gravidade da situação, tomámos medidas imediatas para solucionar o problema, uma vez que o município não dispunha de meios humanos e materiais para assumir, a curto prazo, o serviço de limpeza e recolha de RSU”, afirma o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo.

A partir de agora existe um contrato “que aumenta os níveis de exigência, cobertura e abrangência do serviço e que mantém, em simultâneo, a sustentabilidade e a continuidade da operação da Ecoambiente”, acrescenta o autarca.

O novo contrato pretende ainda “obter a melhor relação custo-benefício para a autarquia – que irá honrar todos os seus encargos – para que assim possa ser prestado um serviço de excelência à população e se garanta um concelho mais limpo”.

Segundo Álvaro Araújo, “é intenção do executivo reintegrar os serviços de RSU na esfera do município”, estando atualmente a ser reunidas as condições financeiras necessárias para iniciar os procedimentos de aquisição de material, que devem demorar entre 24 e 36 meses devido à complexidade da operação.