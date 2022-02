VRSA: Último número da Promontoria apresentado no Arquivo Histórico

O 13.º e último número da série em papel da Promontoria, a revista de história, arqueologia e património da Universidade do Algarve, foi apresentado no final da tarde de sexta-feira, no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António.

A apresentação, no âmbito do ciclo “Arquivo entre Histórias” de VRSA, foi feita pela professora Andreia Fidalgo, mestre em história do Algarve.

“Esta edição é a número 13 e vai fechar o ciclo que se iniciou em 2002 e 2003. é O último número desta série que se publica em papel. Isto não quer dizer que a revista vá acabar aqui, pois vai ter continuidade em formato eletrónico”, avançou a docente nascida em 1986 em Castelo de Vide.

Andreia Fidalgo destacou os 13 números publicados ao longo de 20 anos, que tiveram como objetivo de “dar início a uma série editorial de publicação regular, que pudesse contribuir para a divulgação de trabalhos de investigação no âmbito da história, história de arte, ciências humanas e afins”.

“Após este percurso, de uma forma ou de outra, a missão foi cumprida”, acrescenta.

O número 13 da Promontoria inicia-se com um artigo de homenagem do professor e investigador Joaquim Romero Magalhães, falecido em dezembro de 2018, que foi cedido exclusivamente para ser publicado nesta revista, com o título “Divagações sobre geografia e história”.

De seguida, a obra continua com uma secção de artigos com o nome de “Algarviana”, com uma série de textos dedicados à região, mais precisamente do sotavento e dos concelhos de Vila Real de Santo António (VRSA), Castro Marim e Tavira.

Esta secção abre com o professor Horta Correia e o artigo “A igreja e confraria de Nossa Senhora das Dores em Monte Gordo”, que aborda o aparecimento e crescimento populacional do núcleo piscatório entre os séculos XVII e XVIII.

O historiador Fernando Pessanha também contribuiu para esta obra, com foco no domínio militar, com um artigo sobre a cartografia militar de Vila Real de Santo António de José de Sande Vasconcelos.

Já Marco Sousa Santos escreveu sobre Tavira enquanto sede de Governo no Reino do Algarve entre 1755 e 1934 e os seus reflexos na arquitetura e no urbanismo.

Pedro Pires contribuiu para a revista com um artigo acerca do sal e das pescas na economia da raia algarvia, mais focado em Castro Marim.

Segue-se um artigo de Raúl Sampaio Lopes sobre o padre António Soares da Silva no âmbito do rococó minhoto.

Andreia Fidalgo e Conceição Pires.

Passando pelo Brasil, Aziz José de Oliveira Pedrosa partilha um artigo acerca da Cerâmica Nacional em Caeté e a produção de loiças em Minas Gerais entre o final do século XIX e o início do século XX.

A Promontoria termina com um artigo de António Sanchez Gonzalez e outro de Vítor Luís Gaspar Rodrigues.

A vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA), Conceição Pires, que também participou na apresentação, destacou a Promontoria como “a publicação de maior relevo na área do património cultural no sul do País” com “artigos de especialidades e de especialistas de reconhecida credibilidade científica”.