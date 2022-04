Workshop de história do Algarve com 60 assistentes

O workshop “A História do Algarve e a primeira globalização – Estado da questão” decorreu no dia 31 de março em formato online e contou com a participação de 60 pessoas, anunciou a organização.

A iniciativa teve a coordenação científica a cargo de Rui Loureiro, do Centro de História de Além Mar da Universidade Nova de Lisboa, com o objetivo de “proceder a um urgente balanço e actualização do conhecimento histórico relativo ao período da primeira modernidade no Algarve, tendo particularmente em atenção a participação algarvia no processo da chamada ‘primeira globalização’ através de entidades coletivas e de atores singulares de alguma forma ligados ao território algarvio”, segundo o comunicado.

Ao todo assistiram a este workshop 60 pessoas, com a participação de vários especialistas em história do Algarve como Filipe Castro, Luísa Martins, Manuel F. Fernández Chaves, Maria da Graça Ventura, Fernando Pessanha, Edite Alberto, Carla Vieira e Rui Loureiro.

Este workshop faz parte do projeto internacional vinculado ao “Magallanes_ICC – Indústrias Culturais & Criativas”, que no Algarve é acolhido pela Direção Regional de Cultura do Algarve, com o apoio das Câmaras Municipais de Vila Real de Santo António e Loulé.

O lançamento do respetivo livro de atas com os contributos dos investigadores vai decorrer no outono deste ano, ainda em data e local a anunciar.