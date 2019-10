Workshop sobre Ecossistemas Costeiros e Estuários

No próximo dia 27 de outubro, entre as 17h e as 20h, irá realizar-se um workshop sobre “Serviços Ecossistémicos Costeiros e Estuarinos” relacionado com a gestão e monitorização do património da água no Baixo Guadiana, e que decorrerá no Centro Interpretativo da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Esta ação terá a duração de 3 horas, é creditada para professores, dirigida principalmente a educadores, agentes de educação ambiental, quadros da administração local e técnicos de organizações, mas estará aberta ao público em geral. A iniciativa conta com os formadores Rui Pimenta Santos e Helena Barracosa do CC Mar – Universidade do Algarve.

O workshop tem um cariz teórico-prático, possibilita a aquisição de competências e ferramentas para explorar a importância de ecossistemas costeiros e estuarinos e os serviços ecossistémicos associados. Serão também abordadas ferramentas para a gestão e monitorização, assim como o contributo de projetos formais/não formais nesta gestão/controlo.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e decorrem até dia 17 de novembro

através do link: http://bit.ly/2kwFk7g

Uma atividade organizada pela Odiana, em colaboração com o Centro de Formação de Associação de Escolas do Baixo Guadiana (CFAE Levante Algarvio, com a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (ICNF), o Municípios de Alcoutim e Castro Marim, através do projeto VALAGUA – Valorização Ambiental e Gestão Integrada de Água e dos Habitats no Baixo Guadiana Transfronteiriço, aprovado no âmbito da Primeira Convocatória doPrograma Interreg V-A Espanha- Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER.

Para mais informações contacte: cfaelevantealgarvio@aevrsa.com ou através do telefone 281 511 563.