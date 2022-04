Workshops de agricultura promovidos em Lagos

A Câmara Municipal de Lagos está a promover um conjunto de ações de formação gratuitas da área da agricultura durante as próximas semanas, anunciou a autarquia.

Estas ações de formação são dirigidas aos produtores locais, aos utilizadores das hortas sociais de Lagos e à comunidade em geral entre os dias 14 de abril e 26 de maio.

A 14 de abri, 12 e 26 de maio decorre pelas 15:30 no auditório dos Paços do Concelho Séc. XXI uma iniciativa colaborativa com a Food4Sustainnability, intitulada “Agricultura Regenerativa”, com os participantes a assistirem a webinares sobre definição de agricultura regenerativa, a agricultura regenerativa na prática e as realidades da União Europeia e de Portugal e a capacitação para a agricultura regenerativa.

Os workshops surgiram a partir da iniciativa Viv’o Mercado, o mercado semanal que decorre à quarta-feira à tarde no antigo Ciclo Preparatório de Lagos, que integra bens agrícolas, produtos regionais, doçaria e artesanato.

A 18 de abril e 2 de maio, pelas 10:00, o workshop vai decorrer na Horta do Vale da Lama, em Odiáxere, dedicado à agricultura biológica e abordando os temas como o planeamento da horta, fertilização, propagação de plantas e aspetos técnicos das culturas agrícolas a instalar e proteção das culturas hortícolas.

As ações de formação são gratuitas mas requerem inscrição prévia obrigatória através de um formulário online.