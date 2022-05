XXII Semana Coral regressa com muitas surpresas

Entre os dias 15 e 22 de maio realiza-se a XXII Semana Coral de Lagoa que, nesta edição, conta com o Quarteto Slavey, oriundo da Bulgária, como concerto de encerramento a realizar-se no Auditório Carlos do Carmo, pelas 17:00.

A Semanal Coral de Lagoa contará ainda com a participação do Coro Jubilate Deo (Tavira), Grupo Coral da Sociedade Filarmónica Silvense, Coral Feminino Outras Vozes (Faro) e Coral Ideias do Levante (Lagoa).

A edição de 2022 incluirá o projeto “Lagoa a Cantar” com o objetivo de proporcionar vários workshops de canto (para vários níveis) e master classes.

Os concertos nos espaços religiosos são de entrada gratuita, exceto o concerto do Quarteto Slavey, no dia 22 de maio, no Auditório Carlos do Carmo.

Os ingressos custam oito euros (com 20% desconto para os detetores de passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda em aqui e nas bilheteiras da Fnac, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de São José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Mais informações sobre o evento poderão ser encontradas em www.semanacoral.net