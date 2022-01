Zoo de Lagos apresenta história de tartaruga em Faro

O Zoo de Lagos vai apresentar o primeiro capítulo do livro "Histórias do Zoo" na Fnac do Fórum Algarve, em Faro, no dia 6 de fevereiro pelas 16:00, anunciou o jardim zoológico.

Este capítulo conta a história de uma tartaruga do Zoo de Lagos e a sua festa de aniversário de 50 anos.

“São histórias passadas no zoo, com os animais do zoo e inspiradas no Zoo de Lagos. Têm como objetivo aproximar as crianças aos animais e passar a mensagem do papel dos Zoos modernos na conservação da natureza”, refere a autora e bióloga Sofia B, em comunicado.