Atualização Covid

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional. Portugal registou nas últimas 24 horas mais 1394 casos e 12 vítimas mortais. A maior parte dos novos casos são no norte do país – mais 689 – logo seguido por Lisboa e Vale do Tejo com mais 559, depois o centro do país – mais 96 -, Algarve com mais 31 e Alentejo com mais 11 novos casos. Em relação às vítimas mortais, 8 foram em Lisboa e Vale do Tejo, três no norte e um no centro de Portugal. O número de internamentos continua a aumentar, mais dez para um total de 811, tal como o número de pessoas nos cuidados intensivos, mais 10 para um total de 125.