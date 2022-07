“A Natureza não tira férias” é a nova campanha da RTA

“A Natureza não tira férias” é o mote da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende sensibilizar os visitantes para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações climáticas no destino.

A campanha arrancou esta semana e prolonga-se até setembro, apelando a que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias.

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol e em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA). Mas a forte aposta é no digital, onde serão criados três vídeos de 20 segundos para as redes sociais.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite com 12 sugestões sobre comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no site algarveadapta.pt. Estas sugestões são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo, impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido.

“A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita, podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência”, destaca João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto “Adaptation with Knowledge, Climate Change”, financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL).

- Publicidade -

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao final do ano: uma dirigida ao setor, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), entidade que juntamente com The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.