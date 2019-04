Agenda – Exposições

Até 25 – Presépio “Da Cruz ao Crescente – O Resgate dos

Cativos, 9h-17h, Antigo Passos do Concelho – Praça Gil Eanes,

Lagos.

Exposição “Da Cruz ao Crescente -OResgate de Cativos”, Antigos

Paços do Concelho, Lagos.

Até 29 – Exposição “Metáfora e Metomínia”, de João Góis, Galeria

da Direcção do IPDJ, Faro.

Até31- Exposição “NoCaminhodoLince Ibérico”, 9h- 20h, Castelo

de Silves, Silves.

Exposição de Pintura em Porcelana “Arte de Lourdes Abraços”,

10h-13h e 14h-17h, Toreão Almedina, Silves.

Exposição de Fotografia “Mais um Dia na Terra do Nunca”de

Paulo Velosa, Casa Manuel Teixeira Gomes, Portimão.

Exposição de pintura “Portimão – Percursos Passado e Presente

” de Emanuel D’Almeida, Casa Manuel Teixeira Gomes,

Portimão.

Exposição Profissões Antigas de Cacela, 9h-13h e 14h-17h,

CLLPC – Antiga Escola Primária de Santa Rita, Santa Rita.

Até 14/02 – Exposição “Derivações Concretas”, de Carlos Evangelista,

Galeria de Arte Vale do Lobo, Almancil.

Até 15/02 – Exposição de Escultura de Miguel Marante Oliveira,

8h30-17h30, EMARP, Portimão.

Até 16/02 – Exposição “Movimento – Olhares interiores a Preto e

Branco”, de Leonor Béltran, Convento Espírito Santo, Loulé.

Até 20/02 – Exposição de desenhos a tinta-da-china,“Rostos da

Gente”, de Pedro Antunes, Biblioteca Municipal Álvaro de Campos,

Tavira.

Até 24/02 – Exposição de escultura “O Quase Nada”, de Christine

Henry, Museu Municipal de Faro.

Até 03/03 – Exposição “Lugares, Paisagens, Viagens”, 15h-23h,

Museu de Portimão.

Até 4/03 – Exposição Conjunta com a Fundação Calouste

Gulbenkian, 14h-18h(terça) e 15h-23h (qua. a sab.), Museu de

Portimão.

EXPOSIÇÕES PERMANENTES

“Alcoutim, Terra de Fronteira” Exposição permanente pela vila de

Alcoutim.

Exposição “Henrique, o Infante que mudou o Mundo, encerra às

segundas, na Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe, Raposeira,

Vila Bispo.

Exposição de Carros, Barcos, Bicicletas e Aviões em Miniatura,

Salão das Colecções, Praia da Luz, Lagos, terça a domingo.

Diariamente

Galeria de Arte de Vila Sol Art & Nature

Vila Sol – Vilamoura

Galeria de Pintura ATT Exposição Colectiva

São Lourenço – Almancil

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes – VRSA

Das 9h30 às 16h30 (de 2ª a 6ª)

Exposição – Indústria Conserveira em Vila Real de Santo António;

Exposição Artes Litográficas;

Exposição – Espaço Manuel Cabanas;

Exposição de escultura – Arlindo Arez “Subtil Feminino” (logradouro);

MUSEU DE PORTIMÃO

“Portimão – Território e Identidade”

Terça-feira: 14h30-18h30

Quarta a Domingo: 10h00-18h00

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DE ALCALAR

Terça – Sábado – 10h00 – 13h00 | 14h00 – 16h30

(última entrada às 16h15)

CASA MANUEL TEIXEIRA GOMES

Segunda a Sexta: 9h30-19h00 Sábado: 14h00-19h00

Várias exposições documentais

Segunda a sexta – 9h00-12h30 | 14h00- 17h30

Pólo Museológico da Água Querença

Casa Memória Duarte Pacheco

Segunda a sexta – 9h00 -12h30 | 14h00-17h30

Sábados – 10h00 às 14h00

Ed. Duarte Pacheco – Loulé

Exposição “Dieta Mediterrânica – património cultural milenar”

Museu Municipal de Tavira, Palácio da Galeria, 09h15 – 16h30

Exposição “Tavira islâmica”

10h00 a 17h30 – Núcleo Islâmico – Tavira

Exposição “Casa Fotografia Andrade” [permanente] Rua da Liberdade, 09h00 – 19h00, Tavira.

Museu Municipal de Faro

“Caminhos do Algarve Romano”, “O Mosaico Oceano“, “A Sala Islâ-

mica”, “Pintura Antiga dos séculos XVI a XIX”, “O Algarve encantado

na obra de Carlos Porfírio”, 3.ª a 6.ª das 10:00 às 18:00, Fim-de-

-semana das 10:30 às 17:00. Encerra à 2.ª feira.