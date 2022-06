Águas do Algarve apresenta projeto de consciência ambiental

A Águas do Algarve e a Cruz Vermelha Portuguesa de Faro e Loulé vão apresentar um novo projeto social de consciência ambiental e educação pela arte, no dia 9 de junho pelas 10:30 no Teatro Lethes, em Faro, anunciou a empresa.

Neste dia será assinado o novo protocolo, do projeto “Aguarte – Torna-te Água”, que pretende ser “uma união de esforços e competências no que diz respeito à consciencialização social da água no desenvolvimento pessoal, humano e comunitário”, segundo o comunicado.

A parceria está inserida no Projeto de Educação Ambiental da Águas do Algarve, intitulado “Águas Sem Fronteiras”, que irá dinamizar a consciência hídrica junto dos jovens, adultos, séniores e da comunidade em geral.

Este projeto prevê “a utilização de diversas formas de expressão artística como meio transmissor da mensagem de preservação da água e o seu valor intrínseco à vida humana, não só no sentido biológico, mas também como arquétipo histórico de desenvolvimento social e económico”.

Através de sessões grupais psico-educacionais com adolescentes e jovens, o projeto pretende “revelar o potencial transformador da arte com uma abordagem integrativa”, além de pretender-se “mergulhar num caminho de reencontro com as capacidades expressivas que nos permitem resignificar a relação com a água”.

Já através da voz-terapia, o projeto pretende “dar voz a este elemento essencial à vida pela vibração do som e a contactar a nossa voz ritual num reconhecimento deste elemento e o desenvolvimento de um olhar valorizador que nos reconecta com a natureza e a importância dos seus recursos”.

Outra das atividades é a biodanza, que pretende “experienciar a reconexão ao elemento água através do movimento, reconhecendo e integrando as expressões do movimento associadas às características da água, como a fluidez, a capacidade de fusão e a cenestesia”.

Através da criação de um grupo de teatro sénior sobre a escassez dos recursos hídricos, pretende-se desenvolver, “a partir de experiências de vida, jogos dramáticos e de exercícios de concentração, flexibilidade e expressão, um processo de consciencialização para um uso consciente dos recursos hídricos”.

Posteriormente, o objetivo será “a exibição de todos os trabalhos preparados ao longo do projeto, através de mostra pública das performances construídas no primeiro eixo; num espetáculo que incluirá performance de movimento e voz, teatro e exposição de trabalhos expressivos dos jovens”.