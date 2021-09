Albufeira assinala Dia Mundial da Música com concerto de harpa

Nesta sexta-feira, dia 1 de outubro, data em que se assinala o Dia Mundial da Música, o Município de Albufeira, em parceria com a associação Ideias do Levante, realiza um concerto na Igreja Matriz de Paderne, a partir das 21:00, com a harpista Helena Madeira, evento inserido no âmbito do primeiro Festival de Harpa do Algarve.

O concerto pretende dar a conhecer, não só este instrumento musical, mas também o seu repertório e quem o interpreta. O Festival assume um caráter solidário, sendo que nesta primeira edição irão ser recolhidos donativos a favor da Associação SOS Oncológico.

Helena Madeira é cantora e harpista residente no Algarve. Licenciou-se em Antropologia e Língua Italiana, iniciou o estudo do canto lírico em 2004, e frequentou, a partir de 2007, o curso de Canto e Harpa no Conservatório Nacional, em Lisboa.

Apesar de ter passado pela Escola de Jazz do Hot Club, Helena Madeira define-se maioritariamente como uma autodidata numa constante busca de técnicas e influências, explorando o poder terapêutico da música e do movimento.

Foi vocalista da banda de world music MU com quem editou dois álbuns e assumiu a sua carreira a solo, tendo em fevereiro de 2020 editado já o seu segundo álbum de originais – Cenário Divergente – que é um regresso às raízes da música portuguesa, onde a harpa se coroou como rainha soberana na composição musical e que serve que nem uma luva a alma musical portuguesa. +info http://helenamadeira.blogspot.com.

Neste concerto em Paderne, a harpista Helena Madeira irá interpretar vários temas populares e religiosos de Alfonso X (1221-1284), D. Dinis (1291-1325), John Newton (1725 – 1807), Teodoro Cottrau (1827 1879), entre outros.

O Concerto de Harpa na Igreja Matriz de Paderne é gratuito, com lotação limitada ao número de lugares, e segue todas as recomendações da DGS – Direção Geral de Saúde. É necessário proceder ao levantamento do bilhete/oferta no dia e local do espetáculo, entre as 20h00 e as 20h45, junto à entrada da Igreja.

Para mais informações, ligar para os telefones: 289 599 645 /289 246 948. Não existe serviço de reservas.

PUB