Albufeira, Lagos e Silves apresentam candidatura conjunta a “Cidade Europeia do Vinho” 2023

Unidos em torno da cultura do vinho e sob o mote Algarve Golden Terroir, os municípios de Albufeira, Lagoa, Lagos e Silves, apresentaram esta quinta-feira, 17 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2022, a candidatura conjunta a Cidade Europeia do Vinho 2023, concurso promovido pela RECEVIN - Rede Europeia das Cidades do Vinho, através da Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

PUB

A atribuição do título de Cidade Europeia do Vinho 2023 vai trazer, segundo os três municípios, especial estatuto à região, conduzindo não só à realização de diversos eventos para afirmar a qualidade e autenticidade dos vinhos produzidos na região, como também à projeção nacional e internacional das potencialidades da produção vitivinícola do Algarve, que nos últimos anos tem conquistado cada vez mais admiradores, prémios e distinções honoríficas.

No evento estiveram presentes os presidentes de câmara, Luís Encarnação (Lagos), José Carlos Rolo (Albufeira) e Rosa Palma (Silves).