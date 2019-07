Albufeira premeia melhores alunos a pensar no seu futuro

Os melhores alunos do concelho de Albufeira vão começar neste domingo uma semana de férias na cidade do Porto. Mas esta não será apenas uma viagem de turismo: os 12 estudantes de Albufeira vão conhecer a cidade e o ensino superior, frequentando um programa que os colocará em contacto com os cursos da Universidade do Porto.

Esta é uma forma que o município de Albufeira encontrou para compensar os alunos pelo trabalho de um ano letivo. Assim, os doze jovens vão ficar na Invicta, de 21 a 26 de julho, com tudo pago e acompanhados por técnicas do município.

Satisfeito com as notas máximas destes alunos, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira recebeu-os no seu gabinete, na semana passada, e falou-lhes da importância que cada um tem para o futuro de Albufeira: “A garantia de melhores cidadãos faz-se pela educação, pelo aumento do conhecimento e por uma participação positiva”, disse José Carlos Rolo.

O autarca referiu ainda que “esta é também uma forma de motivar não só para o ensino superior, como também uma compensação pelo trabalho ao longo do ano letivo”.

“Oferecemos-lhes uma viagem a uma cidade e a uma realidade que muitos jovens daqui desconhecem. Temos grandes esperanças nestes nossos adolescentes”, concluiu o presidente da câmara.

“Incentivo ao despertar da curiosidade científica”

Refira-se que a Universidade do Porto tem um programa direcionado para alunos do ensino básico e secundário (Universidade Júnior), dando a oportunidade aos participantes de um contacto precoce com o mundo universitário. Com atividades delineadas pelos professores, compreende diversas atividades conduzidas por monitores e adaptadas ao conhecimento científico dos mais novos.

“Este programa é um incentivo ao despertar da curiosidade científica e gosto pelo saber nas mais diferentes áreas: ciências, engenharia, economia, artes, humanidades e outras”, salienta a autarquia.

Os alunos de Albufeira que partem este domingo para o Porto são Adriano Brinkers, Ana Velho e Zlata Koubek (da Escola D. Martim Fernandes), e Ana Catarina Silva, Igor Sadovskyy, Ana Caldeirinha, Beatriz Alvadia, Diogo Martins, Gia Costa, Mariana Silva, Mariana Martins e Tiago André Marques (da Escola Secundária de Albufeira).