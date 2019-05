Alcoutim participa no Festival de Caminhadas em Tenerife

.

A Câmara Municipal de Alcoutim está a participar, até ao próximo sábado, como convidada, na quinta edição do Tenerife Walking Festival, na ilha de Tenerife, nas Canárias.

Cerca

de 200 participantes de mais de uma dúzia de nacionalidades diferentes,

incluindo operadores turísticos, agentes de viagens e meios de comunicação,

participarão do evento, um dos mais destacados da Europa relacionados a

caminhadas.

TWF é

organizado pelo Cabildo, através do Turismo de Tenerife, a ERA (Associação

Europeia Trekking), EUMA (União Europeia das Associações de Montanha), FEDME

(Federação Espanhola de Desportos de Montanha e Escalada) e FECAMON (Federação

Canaria de montanhismo).

Durante

a semana o programa do festival será constituído por um total de 15 rotas

diferentes que estão espalhadas por todo o território insular e caracterizados

pela diversidade das suas paisagens, seja por sua natureza vulcânica, costeira,

ou de espaços verdes.

Em

paralelo com os passeios irão organizar-se –conferências, apresentações

musicais, degustação de cozinha tradicional e mostra de empresas de turismo

ativo.

O

convite ao município de Alcoutim surge na sequência das parcerias criadas no

âmbito do Walking Festival no Fórum de Turismo de Caminhadas e Natureza, evento

organizado pela Associação Odiana em parceria com a Câmara Municipal de

Alcoutim.

Entre

os objetivos definidos nesta participação da autarquia estão o de geminar este

festival com o Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, o de

futuramente fazerem parte de uma rede europeia de festivais de caminhadas, o de

conhecer diretamente os trabalhos e métodos do compromisso de sustentabilidade

deste evento bem como do seu selo de certificação ambiental.